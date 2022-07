L’Autopilot è attivo ma la Tesla si schianta su un furgone VIDEO

Una Tesla Model 3 si è schiantata in autostrada , siamo in provincia di Savona nella zona di Loano, nonostante avesse l’Autopilot attivo . Un grave incidente che però si verifica sempre più spesso: negli Stati Uniti, dove le elettriche di Musk circolano in abbondanza, non è raro sentirne parlare. Ma in Italia potrebbe trattarsi forse del primo caso. Cerchiamo di capire com'è andata.

Il crash con il furgone

Secondo quanto ricostruito, la vettura (con a bordo un uomo alla guida e come passeggeri moglie e figlio) è andata a colpire un furgone ribaltato in precedenza per un incidente. La Tesla ha centrato il tetto del veicolo che era carico di merci. Cosa non ha funzionato? Il sistema di assistenza alla guida dell’elettrica, con il relativo software, non è riuscito a evitare il tamponamento. La velocità a cui andava l’auto era di 130 km/h.

Grazie alla camera interna della vettura è stato possibile capire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, dal punto di vista di chi si trovava all’interno dell’auto. Nel video, poi postato su YouTube, il conducente si è espresso così: “Stavo guidando in autostrada con l’Autopilot sulla mia Tesla Model 3 dotata di telecamere e radar. Il sistema non ha avvertito alcun ostacolo davanti e la mia macchina è andata a sbattere contro un furgone inclinato. La velocità era entro i limiti”. Dalle immagini pare proprio che i dispositivi di emergenza non siano entrati in funzione, considerato che non ci sono segni di rallentamento. Non è la prima volta, come anticipato all’inizio, che incidenti come questo accadono, ma ogni volta gettano nuovi dubbi sull’Autopilot, del cui malfunzionamento Tesla declina la propria responsabilità.

