In Francia arriva Autorumox, l'autovelox che registra i rumori dei veicoli

L'inquinamento delle auto non è solo a livello di gas e sostanze nocive che espellono quando sono in moto, ma può dipendere anche dal rumore che provocano. Esiste infatti l'inquinamento acustico che inquina, per l'appunto, se i rumori sono molto intensi e arrivano ad un numero troppo alto di decibel. Questo perciò è un problema da non sottovalutare e nonostante ci sia la Legge quadro n. 447 per la quale c'è un limite consentito di decibiel da raggiungere, non sempre essa viene rispettata in quanto è molto difficile rilevare i punti dove i rumori sono troppo alti. In Francia però a quanto pare le cose stanno per cambiare con l’arrivo di Autorumox, il primo autovelox che invece di rilevare la velocità segna il rumore.