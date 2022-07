Monopattini elettrici, preoccupano gli incidenti: più di 2mila nel 2021

Il problema del parcheggio

I nodi da sciogliere rispetto a questa situazione sono parecchi. A partire dal parcheggio selvaggio. Dal 26 luglio, infatti, chi sarà beccato a parcheggiare in modo sbagliato il monopattino in sharing rischia una sanzione e verrà incentivato a seguire corsi di guida gratuiti. Per il momento le regole sono in vigore solo a Roma e Milano, le città più colpite e dove i monopattini sono più diffusi. Secondo i numeri, infatti, nel 2021 i monopattini a noleggio sono stati più di 35mila, diffusi in tutti i territori, con percorrenze che hanno superato i 7,4 milioni di chilometri (anche se da un'indagine condotta da Aci nel 2021 è emerso che solo il 13% degli utilizzatori si spostava in precedenza con l'auto: la maggior parte già percorreva i tragitti a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici).

Incidenti anche per e-bike

I dati Istat tracciano anche un quadro più generale sulla nuova micromobilità urbana, considerando anche le e-bike, coinvolte in 691 sinistri (240 nel 2020), con 13 vittime (6 nel 2020). In totale, sono stati 16.448 gli incidenti con biciclette (elettriche e non) e 2.101 quelli con monopattini, che hanno causato complessivamente 229 vittime (+30,1% rispetto al 2020 e -9,5% rispetto al 2019) e 18.037 feriti, oltre a sei pedoni deceduti e 535 feriti. Il rapporto spiega che nel 2021 sono stati 2.875 i morti in incidenti stradali in Italia (+20% rispetto all'anno precedente), 204.728 i feriti (+28,6%) e 151.875 gli incidenti stradali (+28,4%), valori tutti in crescita rispetto al 2020 ma ancora in diminuzione nel confronto con il 2019 (-9,4% vittime, -15,2% feriti e -11,8% incidenti), ovvero prima della pandemia e dei vari lockdown. Il comportamento più sanzionato? La guida troppo veloce, che rappresenta infatti il 36% del totale.

