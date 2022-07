Estate in auto: controlli prima della partenza e consigli per il viaggio

Le ferie sono arrivate per molti italiani che, come ogni anno, hanno deciso di evitare treni e aerei e raggiungere la località delle vacanze a bordo della propria auto. Ma ci sono degli aspetti a cui prestare la massima attenzione. Non importa che sia un modello recente o abbia diversi anni, le vetture in estate possono essere soggette a problematiche date da caldo e usura. Quindi, per evitare che l'auto ci lasci per strada in panne, è bene effettuare un approfondito controllo prima della partenza, così da assicurarsi che sia idonea a sostenere un viaggio anche lungo. Per questo Carvago, marketplace europeo con oltre 750mila auto usate, consiglia di organizzare un check-up o un tagliando completo dell'auto. Ed ecco qualche consiglio utile per l’estate 2022.