Stellantis, le conseguenze dell'elettrico: in arrivo la conferma di molti licenziamenti

La ricerca di maggior efficienza e l'ammodernamento energetico è alla base dei piani di Stellantis , che oltre a un programma di incentivi al pensionamento ha anche preventivato dei veri e propri tagli di posti di lavoro . Un'indiscrezione riporta infatti di alcuni licenziamenti che avverranno nei prossimi mesi negli stabilimenti canadesi di Windsor e Brampton . Subito dopo, partiranno gli investimenti previsti per la produzione di veicoli elettrici e batterie in Canada, che ammontano a circa 3,6 miliardi di dollari .

Stellantis: 1.820 uscite incentivate, Fiom non firma accordo

Migliaia di lavoratori a rischio

Nelle due fabbriche in Ontario, Stellantis produce la Chrysler Pacifica e altri minivan (a Windsor), e la Chrysler 300, Dodge Charger e Dodge Challenger (a Brampton). Modelli destinati al mercato nordamericano: tuttavia, parliamo di circa 5.800 lavoratori, di cui 3.500 a Windsor e 2.300 a Brampton. Non è noto quanti posti di lavoro verranno eliminati.

In precedenza, Stellantis intendeva ripristinare il terzo turno nei due stabilimenti, una mossa che avrebbe creato nuovi posti di lavoro. Dave Cassidy, presidente dell'associazione che rappresenta i lavoratori di Windsor, ha affermato che quando vengono offerti incentivi come questo, si creano domande sullo stato del secondo turno e sul piano per ripristinare il terzo. Piani che non sono cambiati: ed ecco quindi che il sindacato ha richiesto un incentivo alla pensione per chi intende andarsene.

75mila euro a chi lascia il lavoro: ecco l'idea di Stellantis