Corinna Schumacher: il presunto acquisto a Maiorca di una villa con ranch per trasferirsi

Il 2013 è un anno che molti ricorderanno, sia appassionati di Formula 1 che non. Michael Schumacher era ed è un campione, uno di quelli che nonostante ha dovuto abbandonare il circuito, non ha mai smesso di esserlo. L'incidente lo ricordano tutti, quel giorno anche. Se non fosse andato a sciare non sarebbe successo nulla, ma il destino a volte è crudele e di certo non si può prevedere. Ma l'amore della famiglia, ma principalmente della moglie Corinna, lo hanno fatto e continuano a farlo lottare tutti i giorni. Corinna è sempre stata presente da quando il pilota è in stato vegetativo e fa in modo che abbia tutte le migliori cure, dedicandosi a lui con anima e corpo nella loro casa a Gland dove ormai Michael è confinato.