A Napoli arriva una Lamborghini che commemora il grande Maradona

Diego Armando Maradona continua a vivere a Napoli. Il calciatore argentino, amatissimo da tutti i tifosi del Napoli e non solo, non ha mai smesso di esistere e il Bull Days Vesuvio, evento del Bull Days che chiama a raccolta tutti i collezionisti Lamborghini del mondo, ne è la prova. Perché? Perché per l'occasione, in piazza Plebiscito, è giunta una Huracan Lamborghini Evo Avd Capsule Fluo con il volto del calciatore e una livrea speciale celeste fedra che costituisce una serie molto limitata. Sul cofano anteriore la supercar sfoggia anche la sua firma; il tutto è stato interamente realizzato a mano da un artigiano di Gianturco.