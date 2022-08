Benzina da incubo: si dimentica il freno a mano, e il Suv finisce contro il guardrail!

Il malcapitato proprietario di un Suv divenuto protagonista di un video divenuto virale nelle ultime ore ci fa capire quanto bisogna stare attenti e non dimenticarsi mai di avere ben inserito il freno a mano quando si è in sosta con la propria auto. Il filmato infatti mostra la vettura ferma in una stazione di rifornimento che all'improvviso parte e finisce contro il guardrail dell'autostrada, danneggiando nel frattempo un'altra vettura,

La macchina "parte" da sola: che danni!

Siamo a Ortisei, in Val Gardena. Il proprietario di un Suv nero e il benzinaio sono intenti a far chiacchiere. A un certo punto però il veicolo parte da solo in discesa. Il benzinaio è lesto a rimuovere la pompa dallo sportello del serbatoio, mentre l'automobilista prova in tutti i modi a entrare nell'abitacolo per frenare il veicolo. Solo che non ci riesce: e allora, ecco che il Suv incrocia un'altra auto, una station wagon, che prontamente tampona nella parte posteriore.

Il Suv però non arresta la sua corsa, e si avvicina pericolosamente in autostrada. La macchina arriva sull'asfalto, e le prime due vetture riescono fortunatamente a evitarlo. La terza inchioda bruscamente per evitare l'impatto: impatto che però il Suv non può evitare contro il guardrail. Unico lato positivo: finalmente la corsa si è arrestata. Ma la brutta figura rimane, oltre al sollievo per una situazione che sarebbe potuta andare in maniera diversa.