Come rendere più sportiva una Ferrari F8 Spider? Ci pensa Senner Tunning

Il motore è stato potenziato per far scattare la supercar da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi, due decimi in meno rispetto a prima

Una Ferrari F8 Spider più affascinante e veloce? Si può, grazie al tuning dei tedeschi di Senner. Ritoccare una supercar simile può essere considerata un'eresia, ma siamo sicuri che se fosse possibile salire a bordo e farci un giro, cambieremmo tutti idea. Piccoli ritocchi d'estetica e un motore nuovo, ecco come è cambiato questo gioiello di Maranello. Guarda la gallery Ferrari F8 Spider, ancora più bella col tuning di Senner Più bassa e scattante Sul lato estetico i cambiamenti sono stati minimi: l'assetto della vettura è stato abbassato per renderla ancora più sportiva. Ciò è stato possibile grazie ad alcune molle che, grazie al lavoro combinato con agli ammortizzatori e ad un kit di sollevamento anteriore, così da rendere la supercar italiana più vicina al suolo ma comunque al riparo da eventuali strusciamenti a terra. L'altra modifica riguarda i cerchi originali, sostituiti con degli Schmidt TwentyOne con finitura Gloss Black. Le nuove ruote sono equipaggiate con pneumatici Pirelli P Zero da 245/35 e 305/25. Il motore V8 biturbo da 3,9 litri, a seguito delle modifiche gode di una potenza di 787 CV e 882 Nm di coppia (prima 720 CV e 770 Nm) ed è stato installato uno scarico Novitec con controllo della valvola regolabile. In questo modo la Ferrari F8 Spider può scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi. Ferrari, vinta la causa contro Mansory Da non perdere Tutte le news di Motori

