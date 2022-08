Forte dei Marmi, Suv vola su uno stabilimento e lo distrugge: panico in spiaggia

Como, la chiamata ai pompieri: "C'è un auto incastrata nel muretto"

Ferie col panico

La dinamica dell'accaduto deve essere ancora ricostruita, ma secondo quanto raccontato dai testimoni oculari presenti allo stabilimento balneare il tutto sarebbe accaduto in una manciata di secondi. La donna avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver accusato un malore, una Range Rover di colore grigio, sfondando prima le cabine, una tettoia e poi la zona del ristorante. Nessuno si è trovato fortunatamente nella traiettoria del suv, un vero e proprio miracolo dato che il fatto si è consumato in piena ora di pranzo. L'unica persona rimasta lievemente ferita è stata la guidatrice, trasportata in ospedale con diversi traumi. Poteva concludersi in una vera e propria strage un normale pomeriggio in Versilia, dove centinaia di persone invece di godersi una giornata di relax hanno dovuto fare i conti con il panico scatenato da una folle guidatrice.