Sgarbi, sorpassa il traffico di auto con il lampeggiante: multato

Vittorio Sgarbi non è solo un bravissimo critico d'arte, ma anche un "incredibile" uomo con una capacità di discutere e lamentarsi fuori dal normale. La verità è che se si pensa a lui, la prima cosa che viene in mente sono proprio i suoi accesi dibattiti o le sue continue critiche verso sistemi che non funzionano in Italia. Anche questa volta è stato protagonista di un episodio che, ovviamente, ha dovuto contestare. Sembra infatti che in Svizzera Sgarbi sia stato fermato dalla Polizia e lui si sia lamentato sui social con un video, poi rimosso, del trattamento riservatogli. Ma cosa è successo esattamente? Il critico è stato colto a sorpassare delle auto , in terra elvetica, che erano ferme a causa del gran traffico, facendo lampeggiare la luce blu . Una mossa furba che però gli è costata una sanzione.

Sanzionato al confine

L’accaduto ha come giornata sabato pomeriggio; il critico era andato in Svizzera per poter presenziare al Festival cinematografico di Locarno. Una volta conclusasi la serata, al rientro a casa in Italia, si è imbattuto in autostrada in una fila di auto ferme per il traffico. Così ha ben pensato di azionare la luce blu e farla lampeggiare, in modo tale che gli altri veicoli potessero spostarsi e permettergli il passaggio. Arrivato però al confine di Chiasso-Brogeda, la Polizia svizzera ha fermato la vettura in cui viaggiava, segnalando l’infrazione. A quel punto è scattata la multa di 500 franchi, che in euro sono circa 500. Essa però è solo una cauzione, pagata dal suo autista: la sanzione completa sarà fatta arrivare al critico solo una volta calcolato l’esatto ammontare. Sgarbi ha voluto precisare di aver “chiuso con la Svizzera” per questo episodio.

