Rudiger: modifica il suo SUV Rolls-Royce al prezzo di 3 milioni di euro

Le Rolls-Royce sono auto molto desiderate, seppur il loro prezzo non sia alla portata di tutti. La Casa inglese, ad ogni modello, si impegna per conferire originalità ad ogni singolo esemplare realizzato, catturando l'attenzione di tutte le persone facoltose che possono permettersene uno. Fra queste rientrano i calciatori, come Rudiger, difensore del Real Madrid e della nazionale tedesca. Rudiger in questo caso non solo se ne è comprata una, ma l'ha anche personalizzata, ed è stato immortalato con la nuova versione del SUV agli allenamenti di lunedì 8 agosto 2022. Ciò che lascia di stucco però, non è questo, quanto il fatto che questa modifica gli è costata circa 3 milioni di dollari, ossia circa 3 milioni di euro (2,92 milioni per l’esattezza).