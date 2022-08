Harley-Davidson di Elvis Presley all'asta: sarà venduta a un prezzo folle?

Il "trono" del Re

Elvis percorse in sella a questa moto solo 202 chilometri per poi donarla in condizioni quasi perfette al Pioneer Auto Museum Sud Dakota dove rimase in una teca di vetro per 30 anni. La prima volta che l'Electra Glide è stata messa all'asta era il 2019: il successo globale è stato immediato e la notizia ha fatto girare la testa a molti appassionati collezionisti, tanto da far ipotizzare che potesse attirare offerte vicine ai 2 milioni di euro. In realtà fu aggiudicata ad un prezzo finale di 781 mila euro, una cifra che comunque le diede il terzo posto sul podio delle moto più costose della storia. A distanza di 3 anni, l'esemplare è di nuovo all'asta e potrebbe diventare la più costosa di sempre: la casa d'aste GWS ha affermato che la moto presenta tuttora un chilometraggio originale molto basso e ha mantenuto tutta la sua originalità come quando fu acquistata da Elvis.

Le offerte sono iniziate a soli 100.000 dollari (circa 97mila euro) e stanno aumentando con incrementi di 10.000 dollari. Attualmente l'offerta principale è di poco più di 117mila euro, ma la cifra è destinata a salire notevolmente visto che mancano ancora tre settimane alla chiusura dell'asta, sostenuta dalla vedova di Elvis, Priscilla Presley, che scriverà una lettera personale all'offerente che si aggiudicherà l'acquisto.

