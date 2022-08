Una carriera nel cinema per Hamilton? Intanto dice "no" a Top Gun

Spengete i riflettori e accendete i motori, non è ancora il momento del "ciak azione". Lewis Hamilton ha scelto la pista, il posto dove meglio riesce a esprimersi e a dimostrare tutto il suo talento. Chissà se dietro a quell'aspetto da pilota sicuro e spavaldo c'è un attore che cerca di uscire fuori? L'occasione per vederlo sul set c'era stata: il campione doveva recitare in Top Gun 2 a fianco di Tom Cruise , ma ha dovuto rifiutare a causa dei tanti impegni di Formula 1.

Hamilton e Quartararo: sfida di velocità anche in acqua

Il circuito non aspetta

Il pilota e l’attore americano sono legati da tempo da un’amicizia che per poco non è stata condivisa anche sul set. Hamilton ha recentemente rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha svelato i retroscena della questione Top Gun: “È partito tutto da me, perchè quando ho saputo che le riprese avevano avuto inizio ho subito chiamato Tom. Lui è una delle persone più gentili che si possano incontrare e ricordavo che mi aveva invitato anni fa anche sul set di Edge of Tomorrow. Quando ho saputo che sarebbe uscito il secondo film ho pensato “Oh mio Dio devo chiederglielo” e così gli ho chiesto se poteva darmi un ruolo, anche fare le pulizie mi sarebbe andato bene".

Ma quali pulizie? Tom Cruise aveva pensato proprio a un ruolo di primo piano per The Hammer, cioè uno dei piloti di caccia presenti all’interno della storia. Il problema è che le riprese si sarebbero svolte proprio durante la stagione di Formula 1, ostacolo che non ha permesso al pilota di essere tra i protagonisti della pellicola. “Ho chiamato Tom e il regista Joseph Kosinski dicendogli di avere altri impegni di lavoro”. Un vero peccato per tutti gli appassionati di adrenalina, che sia quella scatenata dalle scene di Top Gun o quella provata sugli spalti a bordo pista. Per il cinema però ci sarà tempo perchè il set può aspettare, il circuito invece attende il suo campione.

Leclerc e Sainz al mare, Verstappen da Martin Garrix: ecco le vacanze dei piloti di F1