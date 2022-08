Rifornimento e risate, a Cagliari c'è il distributore che parla sardo VIDEO

C'è solo un modo per provare a dimenticare per un attimo i prezzi alle stelle di benzina e diesel: farsi una risata ai distributori che parlano dialetto. L'Italia ne è piena, da quello a Rimini che parla romagnolo , ma ce ne sono tantissimi a Roma, in Abruzzo, in Veneto. Ora sono stati accontentati anche i cittadini di Cagliari: ecco dove si trova il simpatico distributore automartico.

E se non capisco le istruzioni?

Il vero scopo di questi impianti è, oltre che quello di far fare una risata all'utente intento a rifornire la sua vettura di carburante, anche quello di valorizzare il territorio. Come funziona? Al momento del pagamento basterà avvicinarsi alla colonnina e selezionare il quantitativo di combustibile scelto. Immediatamente partirà una voce (così come per i normali distributori più moderni), ma non parlerà italiano, o meglio, in italiano con dialetto sardo. Siete a Cagliari e siete curiosi di provare questo divertente distributore? L'impianto fa parte del Gruppo Eni e si trova a via Bacaredda, ma niente paura se non siete molto ferrati col sardo, sul display le istruzioni sono chiare, facili da capire e vi aiuteranno in caso dovesse "sfuggirvi" qualche parola. "Poni sa banconota o le carte. Deppis digitare il codice sulla tastiera. E premere il tasto verde po cunfirmai" è la frase che si sente al momento della digitazione.