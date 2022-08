In autostrada con l'auto da Formula 2: ricercato il conducente

Forse pensava di essere in un circuito per le prove di un gran premio, peccato che fosse su un'autostrada e che la polizia lo stia cercando per fargli passare guai seri. Il folle, con casco sulla testa e livrea simil Ferrari, è stato filmato mentre correva in autostrada nei pressi di Praga con una vecchia Dallara GP2/08 come se fosse una cosa normalissima. L'uomo è ancora ricercato dalle Forze dell'Ordine.