Jim Ratcliffe, il miliardario che comprerà il Manchester United tra yacht e Land Rover

Basterà un patrimonio di 15 miliardi di sterline (circa 17 miliardi di euro) per salvare il Manchester United in crisi? Jim Ratcliffe, l'uomo più ricco del Regno Unito, pensa di essere l'uomo giusto per dare vita ad una nuova era dei Red Devils. Il 69enne è un tifoso del club inglese da sempre, ma tra business e società ha anche tempo di godersi il suo meritato relax tra yacht e le sue amate Land Rover.

Passioni extra lusso

Sir Ratcliffe ha recentemente affermato che vorrebbe acquistare la quota di minoranza del club inglese attualmente della famiglia Glazer, il cui valore complessivo ammonterebbe a circa 6 miliardi di sterline. Ma da dove arriva tutta questa potenza finanziaria? L'uomo è un magnate del settore petrolchimico e la sua Ineos è una delle aziende più grandi e influenti d'Europa. Ratcliffe possiede già il club francese del Nizza e quello svizzero del Losanna. Nel 2018 ha scelto di allontanarsi dalla Gran Bretagna per volare a Monaco, paradiso fiscale di chi come lui non sa più dove mettere soldi. Sulla riviera francese ma non solo, l'uomo d'affari sa godersi le sue giornate a bordo di yacht e coltivando la passione per le Land Rover.

Ha posseduto due enormi imbarcazioni, l'Hampshire, che ha venduto nel 2011 per ordinare l'Hampshire II di cui è ancora proprietario: costato 153 milioni di euro, misura 257 piedi e può ospitare 14 ospiti e 23 membri dell'equipaggio. Dispone di sei ampie cabine, una piscina su uno dei ponti, un eliporto, una Jacuzzi, una sauna, un cinema e un beach club. L'eliporto può anche essere trasformato in una speciale area sportiva adatta a tennis, badminton, basket, baseball o calcio. Il suo "arsenale motorizzato" include quattro jet privati e una flotta di auto, anche se non si conoscono nello specifico i modelli. Ratcliffe è un noto amante delle Land Rover Defender e ha finanziato una propria linea di auto per concorrere con la sua 4x4 preferita.

