Torino, tornano attive le Ztl e strisce blu: in cantiere anche nuovo progetto

Gli orari

Per quanto riguarda la Zona a traffico limitato tornano la fascia oraria in cui nelle aree del centro può accedere solo chi è autorizzato, e che va dalle 7.30 alle 10.30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. Anche per le strisce blu c’è il ritorno del biglietto, con orari dalle 8 del mattino alle 19.30, dal lunedì al sabato. C’è poi un’eccezione sull’acquisto dell’abbonamento per la sosta: non si dovrà prendere uno specifico per i 9 giorni restanti di agosto. Infatti, gli abbonamenti presi per il mese di settembre, varranno anche dal 22 al 31 agosto, in via del tutto straordinaria.

Progetto Torino Centro Aperto

È presente anche una novità, spiegata dalla giunta del capoluogo piemontese. Questa ha infatti confermato più di una volta la presenza di un modello chiamato Torino Centro Aperto, a cui il precedente sindaco Chiara Appendino aveva lavorato, che in breve prevedeva un pagamento a consumo per coloro che devono passare per il centro, con il costo che aumentava al crescere della permanenza nella Ztl. Per il momento però l’amministrazione comunale non ha fornito dettagli su questo progetto, volendo mantenere momentaneamente la riservatezza. Si potrebbe però pensare che i mesi a cui puntare per vedere il modello presentato siano quelli autunnali. Quello che si sa, però, è che l’intento è di cambiare quello precedente in cui è chiusa una sola area al mattino, al fine di coinvolgere anche altre zone della città.

