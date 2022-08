Elodie e Iannone avvistati a Lugano: è nata una nuova coppia?

Riflettori puntati su Elodie e Andrea Iannone, che accendono il gossip in questa calda estate 2022. La cantante romana era stata paparazzata insieme al motciclista già nei primi giorni del mese di agosto, mentre si trovava in vacanza in Puglia con Diletta Leotta e alcuni amici. Un primo scatto a cui hanno fatto seguito nuovi avvistamenti della presunta nuova coppia, tutti resi noti dall'influencer di gossip, Deianira Marzano.