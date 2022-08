Come ti trasformo un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in una GTA

Se siete tra gli sfortunati che lo scorso anno non sono riusciti ad accaparrarsi una tra la Giulia GTA e GTAm ( Alfa Romeo ha dichiarato di aver venduto l'intera produzione , che contava 500 unità), niente paura, c’è ancora una possibilità per avere, o quasi, uno dei due modelli. Paris5 ha realizzato infatti un kit che permette di trasformare una Giulia standard nel modello più potente di sempre della Casa del Biscione . Per il loro lavoro, i tecnici hanno scelto di utilizzare una Giulia Quadrifoglio , considerata la più simile, anche in termini di prestazioni, alle GTA e GTAm.

Alfa Romeo: il confronto generazionale tra GTAm e GTA

I nuovi elementi

Da cosa è composto il bodykit che i tecnici di Paris5 hanno realizzato per l'Alfa Romeo? Troviamo un paraurti ridisegnato con prese più grandi che diventano tutt’uno con lo splitter in fibra di carbonio e fori extra intorno alla griglia. Ci sono poi una presa d'aria sul cofano, parafanghi anteriori più larghi, estensioni del parafango posteriore, una grande ala posteriore e un ampio diffusore con doppi tubi di scarico montati al centro. In definitiva, il nuovo vestito è così simile all’originale, che a primo impatto potrebbe essere difficile distinguere i due modelli.

Le differenze

I più esperti, o i più attenti, noteranno che c’è più di una differenza con Giulia GTA e GTAm. Per esempio, l'ala posteriore è leggermente più piccola rispetto all’originale; e anche gli scarichi non sono identici a quello in titanio Akrapovi?. Discorsi analogo per i cerchi in lega da 20”, che fanno di certo la loro figura, ma il design non è lo stesso. La scelta della Giulia Quadrifoglio come “base” non è casuale. Sia questo modello che GTA e GTAm montano il motore V6 2.9 litri twin-turbo, ma con diversi settaggi: per la Quadrifoglio eroga 503 CV, per la GTA e GTAm 532 CV.

Il prezzo

E il prezzo? Con la Quadrifoglio già in garage, il kit costa 9.093 euro. Se invece si possiedono modelli di Giulia diversi, considerati altri elementi necessari per la trasformazione, il prezzo aumenta.

