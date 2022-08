Spunta l’idea di una patente “speciale” per le supercar: si realizzerà?

Chi non vorrebbe essere sul sedile del conducente di una ruggente e affascinante supercar ? Queste auto lussuose, dall’aspetto elegante e la livrea luminosa, sono uno dei veicoli più voluti da appassionati e non, seppur il loro costo sia davvero elevato. L’adrenalina che si prova guidandole è impareggiabile ma è pur vero però che a differenza di una semplice utilitaria, queste possano risultare più pericolose per la grande potenza che hanno.

Ecco perché in Australia si sta pensando di integrare la patente standard con una speciale, specifica per la guida delle supercar. Ha lanciato la proposta il primo ministro dell’Australia del Sud, Peter Bryden Malinauskas, che però non ha ricevuto riscontri solo positivi.

Tutelare i pedoni

Il primo ministro ha voluto proporre questa patente aggiunta a causa di un incidente che ha avuto come protagonista – ovviamente – una supercar, ossia una Lamborghini. Il sinistro ha avuto come conseguenza la morte di una ragazza investita proprio dall’auto mentre usciva dal ristorante. Colui che stava a bordo della Lamborghini è stato accusato di guida pericolosa, dalla quale si è poi pensato di creare un nuovo tipo di patente per i veicoli che superano una certa cavalleria.

Il primo ministro è deciso a presentare la proposta di legge entro la fine del 2022, seppur dall’altra parte abbia un’opposizione formata da liberali, conservatori e proprietari australiani delle supercar che non vogliono assolutamente che questo avvenga. Chi l’avrà vinta?

