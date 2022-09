Cercano di rubare nelle auto parcheggiate: colti in flagrante dalla Polizia

Roma è conosciuta sì per la sua bellezza, ma anche per i numerosi furti che la rendono spesso al centro dell'attenzione. Per fortuna però con i controlli assidui delle Forze dell'Ordine, questi furti a volte si trasformano in "tentati furti". Nella speranza che, in questo modo, la delinquenza inizi a diminuire.

Quello che è successo in via delle Terme di Caracalla ieri 31 agosto, nella zona fra Circo Massimo e San Giovanni, assomiglia ad una scena di un film d’azione. Due ladri stavano tentando di rubare nelle auto parcheggiate, quando sono stati colti in flagrante dalla pattuglia del commissariato Celio e sono scappati.

Arrestati

Si tratta di un uomo e una donna; il primo è un argentino di 26 anni, la seconda è una donna colombiana di 37. I due erano lì con l’obiettivo di saccheggiare i veicoli in sosta. Quando si sono resi conto che gli agenti li avevano “beccati”, il più giovane è salito nell’auto della donna per darsela a gambe, scaturendo così un inseguimento in pieno centro.

Dopo un tratto di strada la Polizia ha avuto la meglio, riuscendo a bloccarli e impedire definitivamente loro la fuga. Ispezionando il veicolo, gli agenti hanno trovato un marsupio con cacciavite e arnesi per lo scasso. La coppia di delinquenti è stata arrestata con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale per essere fuggiti.

Tentano il furto di due auto da 700 cv: la polizia arresta tre minorenni!