Tir si schianta contro cinque auto: bloccata l’A1 per tutta la notte

Nella notte fra il 31 agosto e il 1 settembre, l'autostrada A1 Milano – Napoli è stata bloccata per ben 4 ore a causa di un incidente fra un tir e cinque auto , di cui una trasportava una barca. Il punto preciso della strada è stato quello fra gli svincoli di Capua e Caianello in direzione Roma. La collisione ha portato con sé una serie di interventi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito mortalmente.

Danni ai serbatoi

È stato l’autotreno a collidere con le auto in maniera violenta, finendo poi sul guarda rail; a riportare maggiori danni sono stati i serbatoi di gasolio. Sul luogo dell’incidente sono poi arrivati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, andati in soccorso di coloro che erano a bordo delle auto per tirarli fuori, per poi mettere in sicurezza i serbatoi del mezzo pesante. Tre delle persone rimaste coinvolte sono state portate in ospedale. Non ci sono aggiornamenti sullo stato di salute delle altre persone.

