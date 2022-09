MotoGP: mercato dei tecnici, assalto alla Ducati

La differenza la fanno gli uomini, si è sempre detto nel pianeta delle due ruote. Anche per differenziarsi con orgoglio dalla Formula 1, fretta e tecnica. Non solo i piloti, però. Proprio perché la MotoGP sta diventando sempre più come il Circus delle quattro ruote, dove aerodinamica e gestione delle gomme (quindi anche elettronica e non solo) sono determinanti. Così, mentre le caselle per il 2023 si stanno completando e tutti i big hanno il posto (con la firma di Joan Mir in Honda e la scelta di Enea Bastianini nel ballottaggio con Jorge Martin nel team ufficiale Ducati), le Case si stanno concentrando sui tecnici. Un mercato altrettanto in fermento. Se non più ancora di quello piloti.

La miccia l'ha accesa la Ktm, che ha scelto di seguire la strada aperta dall'Aprilia di Massimo Rivola di pescare ingegneri in F1 («per il prossimo anno prenderemo aerodinamici dalla Red Bull» ha detto nei giorni scorsi l'a.d. Stefan Pierer) e sposata anche dalla Yamaha con il contratto al motorista Luca Marmorini (ex Ferrari). Ma qui a Misano è emerso anche un altro segnale forte da parte della Casa austriaca, che già l'anno scorso ha strappato il team manager Francesco Guidotti alla Ducati (sponda Pramac). Dal bouquet di ingeneri di Borgo Panigale la Ktm ha scelto e soprattutto colto un elemento prezioso: Alberto Giribuola. Conosciuto nel paddock come "Pigiamino", è stato il capo tecnico fondamentale negli anni d'oro di Andrea Dovizioso e in questa stagione la chiave della crescita di Bastianini nel team Gresini (3 vittorie con la GP21...). Il riminese voleva portarselo nella squadra ufficiale, ma la Ktm gli ha fatto un'offerta alla quale non si poteva dire di no: diventare il coordinatore di tutti i tecnici della Casa arancione, che il prossimo anno correrò con Brad Binder e Jack Miller nella squadra ufficiale e Pol Espargaro con trattamento factory nel team satellite che sarà firmato GasGas e che sta per ufficializzare il secondo pilota dopo aver perso Raul Fernandez, non essere riuscita a trattenere Miguel Oliveira (entrambi andati nel neonato team satellite Aprilia) e aver scaricato Remy Gardner. Inoltre, sempre a scapito della Ducati e a favore della Ktm, si parla anche di Christian Pupulin, capomeccanico di Miller, preso per Binder. E non è finita qui.