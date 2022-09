La presentazione di Ferrari Purosangue è vicina: c'è la data

Il Ferrari Purosangue, di cui era stato mostrato il design già tempo fa, è in attesa di essere finalmente presentato. Intorno al nuovo modello del Cavallino Rampante c'è tanta attesa, nonostante molti spoiler siano stati fatti a riguardo. Mancava di sapere la data, quell'appuntamento che in molti, appassionati e non, hanno voluto rimanendo in trepidante attesa. Ora la data c'è, il momento per scoprire tutti i suoi dettagli è finalmente arrivato.