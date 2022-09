Lasciano le bambine in auto sotto al sole: salvate dalla Polizia

Episodi che vedono genitori lasciare figli in auto sotto al sole senza il minimo scrupolo riguardo eventuali cause che questo atteggiamento può portare, iniziano ad essere più del previsto. Sebbene - e per fortuna - queste notizie non siano giornaliere, non dovrebbero comunque sentirsi. E anche oggi, al centro della storia, c'è l'irresponsabilità genitoriale, e questa volta vede protagoniste 2 bambine piccole, lasciate sotto al sole in un veicolo. La segnalazione è arrivata al 113 ieri 6 settembre 2022 ed è accorsa immediatamente la Polizia in aiuto.