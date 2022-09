Una notizia ha gettato la Gran Bretagna, e non solo, nello sconforto, l'8 settembre 2022: la morte improvvisa della Regina Elisabetta, che si è spenta all'età di 96 anni. La monarca più longeva della storia britannica (era salita al trono nel 1952), amatissima dai suoi sudditi, ha provocato un'ondata di affetto e commozione in tutto il mondo. Naturalmente, anche le Case automobilistiche hanno dedicato un pensiero sui social, con i marchi inglesi in prima fila.