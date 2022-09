Ferrari, la rinascita di Monza è la chiave per un finale di stagione in grande

TORINO - La Ferrari traccia un bilancio di Monza: alla vigilia di un periodo di quasi-stop (il “taglio” del GP di Russia ha lasciato un vuoto) c’è la possibilità di mettere a frutto quel che si è imparato durante il GP d’Italia. La Rossa, in pratica, ha scelto di compiere un passo indietro (forse sarebbe meglio dire di lato) dal punto di vista tecnico, per compierne due in avanti. In altri termini, si è scelto di accantonare alcune soluzioni tecniche che non hanno dato quanto si sperava che dessero, ritornando a configurazioni di qualche mese fa. Certo, molto conta il fatto che i motori “nuovi” (ossia quelli con l’ultima versione della parte ibrida) abbiano funzionato a dovere, senza flessioni sul piano dell’affidabilità. Il risultato s’è visto, un’auto come sempre velocissima in qualifica, che ha recuperato alla grande sul “passo gara”.