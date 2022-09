Nuova Lexus RX, la prova esalta la regina del silenzio

La storia di Lexus RX

È qui, nel regno del silenzio, di fatto a casa sua, che si scopre la regina Lexus la nuova RX, quella che nel 1999 aprì la lunga storia dei Suv premium di lusso e che oggi, dopo 23 anni, alla quinta generazione abbatte un paio di muri storici mentre porta al debutto una vettura innovativa - è stato cambiato il 95% degli elementi - da tutti i punti di vista. Roba mica semplice dopo 3,5 milioni di unità vendute (di cui 300.000 in Europa) e la rinomata determinazione degli ingegneri giapponesi a rimanere fermi sulle loro idee. Luoghi comuni tutti da rivedere perché con nuova RX, Lexus da una parte salda la gamma appena messa in campo tra nuova NX e l’elettrica RZ; dall’altra apre a sviluppi ancora non completamente valutabili in termini di motorizzazioni. La consapevolezza arriva quando ci addentriamo nel regno del silenzio con il primo dei tre modelli provati in California, l’RX 500h, quello di rottura totale col passato, capace i garantire un divertimento di guida, una sintonia con la vettura che si può provare a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio o con qualche super Suv tedesco. Tutto merito di un pacchetto davvero diverso, originale.

Nuova Lexus RX, potenza e trasmissione

Intanto, il primo turbo benzina che rappresenta uno dei muri di cui sopra, seguito dal secondo, cioè il cambio automatico a 6 rapporti attuato da due frizioni sistemate ai lati del primo store elettrico sull’anteriore (insieme al motore termico), senza dimenticare il secondo propulsore elettrico da 76 kW al posteriore che di fatto gestisce l’altro gioiello Lexus, ovvero la trazione integrale DIRECT4 per una potenza di 371 cv e 550 Nm di coppia. Una mare di potenza controllata dall’elettronica che di volta in volta a seconda del percorso e degli input del conducente decide la quantità di coppia da distribuire tra anteriore e posteriore.