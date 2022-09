Andy Carroll, senza squadra e senza auto dopo il frontale con la sua costosa Mercedes

Per fortuna nessuna vittima

I testimoni raccontano che il calciatore, al momento svincolato, è apparso in stato di shock e uscito dalla vettura è corso ad accertarsi delle condizioni delle persone a bordo della Fiesta rossa. Tre in tutto, e di queste un uomo è stato portato al pronto soccorso, anche se nessuno sembra abbia riportato ferite gravi. È andata molto peggio alle auto: la Mercedes di Carroll ha perso una gomma, parte del paraurti e dei pannelli laterali sono andati distrutti; male anche per la Ford Fiesta. Secondo quanto ricostruito anche un altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente e i testimoni riportano che è un miracolo il fatto che non ci sia nessuna vittima, considerata la gravità dell’impatto. “È stato uno strano incidente”, ha detto qualcuno, e un altro che vive nelle vicinanze ha confessato: “Ho sentito il botto più terribile”.

