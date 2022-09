Il nonnetto che va pazzo per le Fiat 500: dal 1962 a oggi ne ha comprato 55

Non è raro trovare automobilisti che, scelta un’auto, non la mollano più. E continuano a comprare sempre lo stesso modello, affezionati e a proprio agio con guida, dimensioni, consumi. È quello che è successo a David Franklin, 84enne di Buckinghamshire (nel Regno Unito) che nel corso della sua vita ha avuto ben 55 Fiat . Ma adesso ha deciso di cambiare , seguendo la svolta green: ha infatti acquistato una 500 elettrica .

Ha avuto quasi tutti i modelli

Secondo il sito electricdrive.ev, David Franklin è forse l'acquirente di auto più fedele al mondo: nelle 55 vetture Fiat possedute dal 1962 sono comprese la Nuova 500 di prima generazione (all’epoca pagata 399 sterline), la 500 Abarth, la 1500, la 850 e la 850 Coupé, ma anche rarità come la Fiat 850 Idromatic o l'ammiraglia 130 con motore V6 di 3,2 litri. Secondo quanto dichiarato dall’anziano inglese, con le sue auto avrebbe percorso circa un milione di chilometri in tutto. Ma forse per lui era arrivato il momento di cambiare: oltre a essere fedele al Marchio, David non ha mai abbandonato le motorizzazioni benzina. Fino a ora. L’uomo ha infatti acquistato una New 500 Red Edition 100% elettrica. E chissà che non sia la prima di una lunga serie.

Fiat 500 compie 65 anni, e in Europa vola con la versione elettrica