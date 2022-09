Leclerc e il pit stop alla sua Ferrari a Monza: le immagini fanno il giro del web VIDEO

Il GP d'Italia si è concluso con la vittoria di Max Verstappen, mentre la Ferrari si è piazzata al secondo posto, conquistato da Charles Leclerc. Dopo la gara, il pilota monegasco era pronto per ripartire, a bordo della sua Ferrari 488 Pista, ma si è dovuto fermare a un distributore in via Boito per fare rifornimento. Stava infatti per restare senza benzina! Alcuni passanti si sono accorti della sua presenza e hanno immediatamente immortalato la scena.