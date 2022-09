"Sobrio" ritorno a scuola per Tobias Del Piero: papà lo porta in Lamborghini

Leclerc e il pit stop alla sua Ferrari a Monza: le immagini fanno il giro del web VIDEO

Primo giorno con stile

Sotto l'ombra delle palme di Los Angeles sfreccia una Lamborghini Urus. Già di per sè l'auto attira tutti gli sguardi (seppur a LA non è raro vedere supercar per le strade), ma questa, di un arancione sgargiantissimo fa davvero strizzare gli occhi ai passanti. A guidarla non c'è uno qualunque, ma Alessandro Del Piero, campione che non ha certo bisogno di presentazioni e presidente della LA10 FC, società di calcio fondata dall'ex capitano della Juventus che ha scelto per il club proprio i colori nero, grigio e bianco. Ieri mattina la sua Urus è stata vista sfrecciare per le strade della città californiana con a bordo Alex e suo figlio Tobias, pronto per il suo primo giorno di scuola. Insomma, l'idea di prendere il classico pullman giallo come ogni comune mortale non viene neanche presa in considerazione. Il figlio di "Pinturicchio", come Gianni Agnelli amava soprannominare Alessandro, merita un'entrata a scuola in grande stile, giusto per mettere in chiaro che il made in Italy, che sia nel calcio o nell'automobilismo, non passa di certo inosservato.

