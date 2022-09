La novità di Ferrari si chiama Purosangue, ed è la prima auto a 4 porte e 4 sedili

Maranello ha presentato il 13 settembre 2022 la sua nuova "opera": il Ferrari Purosangue , nato per essere un modello completamente differente dagli altri ma che conserva il cuore delle supercar del Cavallino Rampante. L'hype intorno ad esso è stato alto e quasi tutti - forse - si aspettavano grandi cose. Il desiderio di capire quali realmente siano le caratteristiche di quest'auto è salito pian piano che la data si avvicinasse e adesso molti dettagli in più sono usciti fuori.

Perché è un’altra cosa. Fin dal prezzo, fissato in 390 mila euro tasse comprese . Cui vanno aggiunti gli immancabili optional che faranno lievitare facilmente il listino oltre i 400mila euro. Proibitivo? Non per i clienti Ferrari che hanno già fatto la coda versando un anticipo di diverse decine di migliaia di euro senza aver nemmeno mai visto l’automobile. Nè dal vero, né tantomeno in fotografia. I primi duemila clienti che si sono prenotati hanno potuto ammirarla di persona martedi 13 sera in Toscana nel corso di un party privatissimo. E per godersi dal vero il loro acquisto alla cieca non hanno indugiato a precipitarsi in Italia da tutto il mondo.

Non vuole essere definito un SUV seppur ne abbia le dimensioni, e può essere definito come la Ferrari più grande e lunga mai costruita: 4,97 metri di lunghezza, 1,59 metri di altezza , con un peso di più di due tonnellate. Per la precisione 2.033 kg a secco. Dimensioni proprio da SUV se vogliamo, ma questa Ferrari Purosangue non vuole proprio essere assimilata alle altre sport utility.

Il cuore di una supercar

La Ferrari Purosangue è un’auto diversa. Una vera Ferrari ma con quattro comodi posti. Massiccia e imponente come una sport utility, ma non morbida di assetto e votata al rollìo nella guida come tutti i SUV. Il Purosangue si picca di essere simile per carattere e comportamento dinamico alle Ferrari biposto più cattive. D’altronde il nome Purosangue sta a sottolineare proprio questo: pur se possiede dimensioni extralarge, Ferrari vuole evidenziare che nelle sue vene scorre lo stesso sangue e lo stesso carattere selvaggio di tutte le sportscar del Cavallino.

Proprio per restare il più possibile fedeli alla linea di sangue delle sportive del Cavallino, Ferrari ha motorizzato il Purosangue col propulsore più celebre e famoso della propria gamma: il 12 cilindri a V di 6,5 litri di derivazione 812. Che su quest’auto sviluppa la bella potenza di 725 cavalli. Per migliorare poi la dinamica di guida messa a dura prova da dimensioni e peso extralarge, i tecnici hanno realizzato una innovativa sospensione attiva a controllo elettronico. Che ottimizza sia l’assetto che il comfort di marcia. Vediamo perciò meglio in dettaglio com’è fatta la Ferrari Purosangue e quali sono i suoi punti di forza e le sue esclusività. Perché questa non è una Ferrari come tutte le altre, ma una vera rivoluzione per Maranello.

Il Purosangue ha 4 porte

L’obiettivo di Maranello è stato quello di realizzare la prima Ferrari veramente a quattro posti. Posti comodi. Ci sono state altre auto del Cavallino in passato in grado di ospitare quattro passeggeri (l’ultima la GTC4 Lusso), ma in realtà – secondo una definizione cara al fondatore – le (poche) Ferrari con sedili posteriori erano chiamate 2+. Una definizione di comodo per sottolineare che si trattava di vetture effettivamente perfette per chi sedeva davanti, ma con l’aggiunta di due striminziti sedili posteriori. Perché secondo Enzo Ferrari aggiungere due posti veri alle sue auto avrebbe stravolto la personalità del veicolo. Avrebbe provocato l’allungamento del passo, l’aumento il peso e questo avrebbe limitato perciò sia le prestazioni che il piacere di guida.

Ora i tempi sono cambiati e la tecnologia moderna ha permesso di compensare pesi extra e dimensioni extralarge. Per cui il Purosangue è la prima Ferrari in grado di offrire quattro posti veri belli comodi, senza sacrificare la performance. E non finisce qui. Sul Purosangue ci sono, un po’ nascoste in verità dalla linea coupé, anche due porte posteriori per far salire più comodamente a bordo i passeggeri dei sedili dietro. Già in questo aspetto il Purosangue stabilisce un record: è la prima Ferrari della storia a quattro porte.

E poi non si tratta nemmeno di porte convenzionali: le due porte posteriori si aprono controvento. Sono incernierate dietro e quando si spalancano tutte e quattro le portiere, si apre alla vista uno spettacolo formidabile: il colpo d’occhio che offre l’intero abitacolo, che appare come un bozzolo pronto ad accogliere guidatore e passeggeri.

C’è anche un vantaggio tecnico che ha guidato la scelta delle porte controvento: con questa conformazione è possibile realizzare portiere molto più corte del normale perché si spalancano più ampiamente (a 79° contro i 65° delle tradizionali) e rendono la salita più agevole. L’uso di porte più corte, incernierate dietro invece che sul montante centrale, ha permesso ai progettisti di poter ridurre l’interasse dell’auto che altrimenti, invece dei 3018 mm attuali, sarebbe risultata vistosamente più lunga. Inoltre per camuffare il design da quattro porte e restituire una vera immagine da coupé, le porte dietro non sono dotate di vere e proprie maniglie, ma c’è una specie di levetta ben nascosta nella zona anteriore. Da dentro invece si aprono con un pulsante elettrico.