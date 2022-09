Gli italiani scelgono l’elettrico: le classifica delle 5 auto usate più vendute

Uno degli aumenti che gli italiani percepiscono di più in termini di gravità è proprio quello del gas, che influisce tantissimo sullo stile di vita e per il quale bisogna adoperare qualche accortezza se non si desiderano bollette ad un costo esagerato. L'attenzione è andata sul consumo dell'elettricità, da tenere sotto controllo: nei giorni precedenti si è raggiunto il tetto massimo di 870 euro per poi attestarsi su una media giornaliera di 713,69 euro a megawattora.