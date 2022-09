Mazda, il raduno italiano batte quello olandese: è Guinnes dei Record

Record battuti e novità svelate

L'incontro “Fun to drive will never die”, ha visto l’ingegnere giapponese Nobuhiro Yamamoto, programme manager della terza e quarta generazione della Mazda MX-5, Elisa Artioli, appassionata di automobili, nipote di Romano Artioli, ex patron della Lotus, e Andrea Levy, Presidente del MiMo Milano Monza Motor Show, raccontare aneddoti e storie per spiegare il concetto di “Jinba Ittai”, cioè il legame profondo tra l’auto e il suo guidatore. Successivamente è andato in scena anche il secondo incontro “Mazda MX-5 – Storie di un’icona”: Nobuhiro Yamamoto, Andrea Mancini, proprietario di “Miataland”, il resort di lusso situato nelle colline umbre, in cui custodisce la sua collezione di MX-5, David Giudici, direttore di Ruoteclassiche, Youngtimer e AutoItaliana, le Club leader MX-5 della Sicilia ed Emilia Romagna, Florinda Maraschi e Valentina Grinzato, hanno sciolto le curiosità degli appassionati discutendo dell’amore per la MX-5 attraverso le storie di chi l’ha progettata, di chi la possiede, di chi ne ha collezionato ben 49 unità e di chi la guida ogni giorno. L’ultimo talk è stato invece “MX-5 – L’arte del collaudo”, in cui sono intervenuti il pilota Marco Apicella, il collaudatore Loris Bicocchi insieme a Davide Cironi, il creatore di uno tra i più seguiti canali YouTube e programmi TV sulle auto, insieme a Nobuhiro Yamamoto.

Durante il raduno è anche stata svelata in anteprima mondiale la “NM Concept”, monoposto messa a punto dalla Gorgona Cars, un prototipo ispirato alle auto da corsa degli anni Cinquanta basato su una Mazda MX-5 di prima serie “NA” e equipaggiato col powertrain della MX-5 di ultima generazione “ND”.

Mazda MX-30: tra elettrificazione e rispetto per l'ambiente