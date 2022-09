Re Carlo d’Inghilterra e la passione per le auto: ma qual è la sua preferita?

La grande passione per le auto del nuovo re d’Inghilterra, Carlo III, non è certo una novità. Il più longevo erede al trono, che adesso indossa la corona dopo la morte della regina Elisabetta, nel corso della sua vita ha posseduto diverse vetture, tutte tenute in perfetto stato. Nella collezione del nuovo sovrano ne sono passate diverse, tra cui una Tesla Model S, a conferma del sostegno alla battaglia per la sostenibilità. Ma l'auto da cui il re non vuole proprio separarsi è un'altra: si tratta di una Aston Martin DB6 ad alimentazione, per così dire, insolita.