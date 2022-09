Mercedes-AMG C 63 S E Performance, la nuova ibrida super potente

Si chiama Mercedes AMG-C63 S E Performance , ma può essere abbreviata anche in AMG C63 ibrida plug-in. La new entry della Casa tedesca è un mix tra fascino e potenza, con un motore da ben 680 cavalli. Il cuore dell'automobile è il sistema E Performance con motore elettrico sull'asse posteriore, abbinato a un cambio automatico 2 marce e differenziale a controllo elettronico. È una sportività 4Matic+, ovvero, con la ripartizione della coppia tra i due assi variabile , fino al 100% della trasmissione al retrotreno, dove l'assetto prevede una asse sterzante fino a 2,5 gradi.

Potenza e batteria

La componente termica è nel motore 4 cilindri dalla potenza per litro più alta oggi sul mercato, rivendica Mercedes (qui trovi i modelli sul mercato dell'usato). Eroga 476 cavalli e 545 Nm, sempre a rispondere presente. Si sommano, in una potenza di sistema di 680 cavalli e fino a 1020 Nm, grazie ai 204 cavalli di apporto dell'unità elettrica.

Vale chiarire, come spesso avviene in presenza di sistemi elettrici, come la spinta massima di 204 cavalli sia garantita in fase di boost, per 10 secondi. In via ordinaria il motogeneratore apporta 95 cavalli, ovvero, i 70 kW di potenza erogata dal pacco batterie da 6,1 kWh di capacità.

Numeri che inevitabilmente sono centrali nel racconto della Classe C AMG 63 S E-Performance. C'è pure il design, già esaltante tra le Classe C ordinarie, reso ancor più dinamico e sportivo con il trattamento AMG.

Nasce come un'ibrida plug-in strettamente orientata alla performance, piuttosto che alla ricerca di un'elevata autonomia di marcia in elettrico. In fondo, per questa missione ci sono altre declinazioni di Classe C Phev.

Autonomia limitata, prestazioni esagerate

Appena 13 km è l'autonomia massima garantita dalla batteria, piccola per capacità ma in compenso con un peso di "soli" 89 kg. Si ricarica in corrente alternata a 3,7 kW, oppure durante la guida, con livelli di recupero energetico variabili su 4 step e un massimo di 100 kW.

Quanto va forte il modello chiamato a sostituirsi alla storica sportività AMG C63 V8? Le prestazioni dicono di un'accelerazione in 3"4 sullo zero-cento orari, la velocità massima è di 250 km/h e può essere innalzata a 280/270 km/h, differenze legate all'essere C 63 AMG berlina o wagon.

Nonostante il peso...

Meriterebbe un trattato di tecnica, la narrazione delle soluzioni motoristiche. Ci limitiamo a proseguire il racconto segnalando il turbo elettrico applicato al 2 litri benzina. È una forma diversa da quella già nota su AMG C43 e SL 43, poiché il compattissimo motorino elettrico posto sull'albero del turbocompressore opera a 400 volt e non a 48 volt.

Il compito è il medesimo, cancellare ogni forma di turbo lag, generando l'ottimale pressione di sovralimentazione anche in assenza della forza dei gas di scarico, come avviene nelle fasi di rilascio dell'acceleratore e ritorno.

Resta ancora un dato da sommare alla sportività ibrida firmata Mercedes-AMG E Performance. Si tratta del dato forse dai contorni meno brillanti, poiché dice del peso. La AMG C63 S E Performance berlina si attesta a 2.111 kg, 2.145 kg per la proposta station wagon. Un'elettrificazione che pesa e, rispetto alla precedente generazione di C 63 V8 da 510 cavalli incide per più di 350 kg.

Infine, sebbene possano sembrare AMG identiche alle versioni Classe C meno potenti, la scocca risulta avere un passo maggiorato di 1 centimetri e carreggiate ampliate di 76 millimetri. Dettagli che fanno la differenza nella dinamica.