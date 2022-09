Napoli, genitore fa guidare al figlio piccolo la sua utilitaria e lo filma VIDEO

I bambini andrebbero sempre tutelati e mettere a repentaglio la loro vita per qualche strano modo di divertirsi e trascorrere del tempo insieme è surreale. Il video che in queste ore ha cominciato a circolare è davvero scioccante. Postato da Francesco Borrelli , giornalista e Consigliere Regionale della Campania, sul suo profilo Facebook, il filmato mostra un bambino relativamente piccolo (potrebbe avere fra i 10 e i 12 anni) alla guida dell'auto del padre. Il tutto è accaduto a Napoli , precisamente a Cicciano.

Un gesto sconsiderato

Nella didascalia del video sono queste le parole di Borrelli: “Sig. Borrelli, l’ennesimo bambino messo al volante di un’auto per le strade pubbliche. E’ accaduto a Corso Marconi di #Cicciano.” Tanti i commenti di utenti indignati che non si capacitano di come un adulto possa essere irresponsabile a tal punto da far rischiare un figlio, senza patente, mettendolo alla guida di un’auto che di certo non sa guidare correttamente. Un esempio veramente orribile.

