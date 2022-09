Un calciatore dell'Inter ha comprato il "Pandino" verde di Vidal

Un capitano sulla Panda

Nel novembre del 2021 la notizia di Arturo Vidal che aveva deciso di acquistare una vecchia Fiat Panda aveva fatto subito il giro del web. Il calciatore si è legato subito alla sua nuova piccola vettura, la quale era diventata praticamente la protagonista di ogni sua storia o post social. Appena tornato dalla vittoria a San Siro contro la Lazio era immediatamente tornato a casa dal suo "Pandino" e si era lasciato anche immortalare alla guida dell'automobilina verde sulla neve. Il cileno era così tanto legato alla vettura che al momento di partire alla volta del Brasile gli si spezzava il cuore abbandonarla in Italia. La soluzione migliore era quella di lasciarla nelle mani di una persona fidata che se ne potesse prendere cura e chi meglio di un amico e compagno di squadra? A farsi avanti è stato Samir Handanovic, che l'ha acquistata e parcheggiata alla Pinetina, dove spesso è stata immortalata. Che la celebre piccola vettura sia al sicuro è un'ottima notizia, ma un dubbio a questo punto sorge: come fa un colosso come Handanovic ad entrare comodamente in un vecchio Pandino?