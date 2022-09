Sfogo senza motivo: distrugge una Bmw a colpi di borraccia

Una signora di 77 anni residente a Milano ha dovuto fare i conti con l'ira di un 28enne che le ha praticamente distrutto l'automobile. Il motivo? Sconosciuto. Sì, perchè secondo quanto riportato dalle testimonianze in realtà il folle non avrebbe mostrato alcun segno di nervosismo o arrabbiatura, ma avrebbe improvvisamente cominciato a colpire la vettura con la sua borraccia.

Follia senza ragione

Poche settimane fa era diventata virale la notizia di un uomo che per "punire" la compagna che non voleva uscire a fare una passeggiata, l'aveva aggredita per poi spaccare il parabrezza dell'automobile. Stavolta la vicenda è ancora più assurda, perchè all'origine del folle gesto non ci sarebbe alcun motivo. Nella mattina di ieri martedì 27 settembre, nella zona di largo Richini a Milano, un 28enne ha distrutto una Bmw Serie 3 M Sport, un modello del valore di circa 50mila euro di proprietà di una signora 77enne. Per farlo ha utilizzato una borraccia di metallo, con la quale ha colpito vetri, specchietti, fari e carrozzeria. I passanti hanno subito allertato le Forze dell'Ordine che hanno arrestato l'uomo per danneggiamento aggravato.

