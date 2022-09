"Il Gladiatore" sulla Lambretta: Russell Crowe a Roma col mitico scooter

Russell Crowe ama Roma. Il suo legame con la Città Eterna è chiaro fin dai tempi in cui vestiva i panni di Massimo Decimo Meridio in uno dei colossal più famosi della storia del cinema. L'attore si reca spesso nella Capitale e non perde mai occasione di scattarsi foto accanto a monumenti e scorci pittoreschi, ma stavolta l'obiettivo della fotocamera per cui ha posato non è quella del suo telefono. Il neozelandese è in questi giorni nell'Urbe per girare il film The Pope’s Exorcist, in cui interpreterà Padre Gabriele Amorth , l’esorcista del Vaticano, insieme all'attore italiano Franco Nero. Durante le riprese, è stato immortalato con la talare in sella ad una Lambretta 150, altro simbolo di quell' "italianità" che tanto fa impazzire Russel.

Da gladiatore a esorcista

A pubblicare la foto è lo stesso attore che, sulla sua pagina Twitter, scrive così: “Today I bid farewell to my version of Fr Gabriele Amorth. A man of pure faith. Exorcist, journalist, author, rebel with a higher cause. The Popes Exorcist… #possessed” (Oggi mi congedo dalla mia versione di Padre Gabriel Amorth. Un uomo dalla grande fede. Esorcista, giornalista, scrittore e ribelle per una causa superiore. L’esorcista del Papa. #posseduto”

Che dire: Russell Crowe non poteva congedarsi meglio di così! Oramai l’Italia l’ha adottato e lui sembra avere a cuore il bel Paese. Sicuramente tornerà. Magari sempre in sella ad una Lambretta!

