Ibrahimovic fa 41 anni: il post sui social e gli auguri di Milan, Juve e Svezia

MILANO - Z latan Ibrahimovic compie 41 anni . L'attaccante svedese è ancora fermo in seguito all'operazione di ricostruzione del legamento crociato anteriore alla quale si è sottoposto a maggio e dovrebbe rientrare nel 2023. Ibrahimovic, oltre 500 gol in carriera tra squadre di club e nazionale, ha deciso di autocelebrarsi sui social scrivendo sul proprio account ufficiale: "Tanti auguri a Zlatan". Insieme al post ha allegato una foto particolare: una Ferrari composta da due diverse Ferrari e divisa a metà, una bianca e una rossa .

Dopo la Monza è il turno della Daytona

Ibra è un appassionato di auto, grandissimo fan della Ferrari come il suo garage testimonia. E' già un felice possessore di una Ferrari Monza, gioiello in serie limitata, ma evidentemente non basta. La foto del post, infatti, lascia intendere che abbia già deciso quale regalo farsi per il compleanno: la Ferrari Daytona SP3, l'ultima esclusiva del Cavallino Rampante. La vettura è ispirata alle Rosse da corsa che hanno dominato le gare endurance negli anni '50 e '60 ed è spinta da un V12 da 840 cavalli. A quanto pare, staccato l'assegno da oltre 2 milioni di euro per uno dei 499 esemplari disponibili, non gli resta che decidere il colore, bianca o rossa.

