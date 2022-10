Cavallo al galoppo sulla statale: fatale l'impatto con una Citroen

Il problema degli animali sulle strade italiane e non è sempre più frequente e preoccupante. Dai cinghiali che non solo invadono le zone di campagna ma anche quelle cittadine, alle mucche che provocano gravissimi incidenti scavalcando le recinzioni , è necessario che venga posta più attenzione alla questione. In Sardegna per esempio, un'auto si è scontrata con un cavallo al galoppo sulla statale.

Cavallo morto

Immaginate la paura che hanno avuto le persone a bordo dell'automobile che domenica 2 ottobre si sono ritrovati un grosso cavallo che correva lungo la statale 1299 in direzione Macomer. Il guidatore non ha ovviamente avuto i riflessi tanto pronti per schivare l'animale: lo schianto è stato violentissimo e l'equino è morto sul colpo, cadendo proprio sopra la vettura e schiacciandola. Per fortuna i due nell'abitacolo hanno riportato invece solo lievi ferite ma sono stati comunque accompagnati dall'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Sulla stessa strada già in passato si erano verificati incidenti simili che coinvolgevano animali, i quali riescono tutt'oggi a raggiungere facilmente la carreggiata non essendo presenti recinzioni adeguate e che consentano il passaggio dei mezzi in piena sicurezza.

