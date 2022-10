Ferrari Daytona SP3 "travestita" da taxi: è successo a L'Aquila

Chi non ha mai sentito parlare di Top Gear ? Il celebre programma televisivo della BBC che ogni puntata mette in mostra auto incredibili, e ha dalla sua anche una particolare attitudine nell'unire motori e bei paesaggi. Non ci stupisce affatto, dunque, che per una delle ultime puntate sia stata scelta l'Italia, e in particolare L'Aquila , sulle cui strade Chris Evans e la sua troupe hanno girato a bordo della nuova versione della Ferrari Daytona SP3 , in una veste un po’ atipica: travestita da taxi .

Potenza e accelerazione incredibili

La scelta non è stata casuale. Nel 2022, infatti, ricorre il 75esimo anniversario Ferrari e quale migliore occasione per mostrare ai telespettatori di Top Gear (che sono oltre 350 milioni in tutto il mondo!) la nuova Ferrari Daytona SP3? Il team è stato accolto dal sindaco, Pierluigi Biondi, e dall’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, e per la buona riuscita dei filmati da girare hanno dato il loro fondamentale contributo anche gli Infopoint e la polizia municipale. Con un’utenza così elevata, la città ne ha certamente beneficiato: anche se, tra paesaggi incredibili e storia, c’era materiale in abbondanza per realizzare una puntata spettacolare. Ma veniamo alla cosa più interessante per quanto riguarda l’aspetto motoristico. La Ferrari Daytona SP3 è spinta dal V12 che eroga 840 CV e porta la supercar a passare da 0 a 100 in appena 2,85 secondi. Il costo? Siamo oltre i 2 milioni di euro. La cosa divertente è che per la puntata di Top Gear, il modello del Cavallino ha girato per le strade de L’Aquila a mo’ di taxi, con tanto di carrozzeria gialla.

