Dà fuoco alla Clio della fidanzata dell'ex dopo averla rigata di insulti

Una donna di 31 anni, per vendicarsi dell suo ex compagno e della sua attuale fidanzata, ha ben pensato di rovinare l'auto di quest'ulima e non solo. Il tutto è successo a Palermo, precisamente nel quartiere di Principe di Palagonia. La giovane, presa sicuramente da un'inarrestabile gelosia, non è riuscita a fermare la sua furia.