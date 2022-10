El Salvador, fango rischia di inghiottire le auto: la mossa del guidatore

Un fortissimo tifone si sta abbattendo da giorni in alcuni paesi dell'america centrale. A El Salvador in queste ore, le pesanti piogge hanno creato sulle strade dei veri e propri torrenti che mettono a rischio la vita degli automobilisti. Le immagini dal paese tropicale arrivano dopo quelle registrate in Corea del Sud e in Florida, dove erano rimaste distrutte diverse supercar e una McLaren P1.

Momenti di estrema paura si sono vissuti nella piccola città di Los Planes de Renderos, in El Salvador. L'uragano Julia che si è abbattuto nell'America centrale e del sud che ha portato finora alla morta di 31 persone, ha completamente stravolto e sta tutt'ora stravolgendo l'Honduras, il Nicaragia e il paradisiaco El Salvador. Proprio lì sono stati filmati alcuni automobilisti che, mentre percorrevano una strada in mezzo alla fitta vegetazione, sono salvi per miracolo. Le forti pioggie infatti hanno fatto scendere un'immensa colata di fango e sterpaglie, tanto che il guidatore ripreso nel filmato è stato costretto ad ingranare immediatamente la retromarcia per non essere inghiottiti.

