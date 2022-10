Gli italiani preferiscono comprare l'auto online: i motivi

Che internet abbia ormai preso il sopravvento nella nostra vita quotidiana è più che certo. Ormai sul web siamo soliti acquistare di tutto, dagli indumenti agli articoli per la casa, dalla prenotazione di viaggi, all'acquisto addirittura di beni alimentari. Se non si va più neanche al supermercato, figuratevi in concessionaria! Secondo un'indagine di Nielsen Media commissionata da Autohero, shop online leader in Europa per la comoravendita di auto usate, oltre 17.500 vetture di seconda mano sono state acquistate attraverso la piattaforma. Ecco tutti i motivi: