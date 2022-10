Russell Crowe a Roma: il "gladiatore" si gode la Dolce Vita col monopattino

Russell Crowe e Roma , un amore mai nascosto e più forte che mai. L'attore neozelandese ha addirittura dichiarato di recente la propria fede calcistica laziale, e ha deciso di mostrare la sua passione per la Capitale attraverso un video che ha spopolato sui suoi canali social. Un filmato che lo immortala a bordo di un monopattino mentre girava per le meravigliose zone del Centro Storico.

Parcheggio selvaggio col monopattino: arrivano le sanzioni

Fino alla Fontana di Trevi con il monopattino

Crowe, celebre per aver interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel kolossal del 2000 "Il gladiatore", è partito percorrendo la discesa del Pincio, con vista panoramica su Piazza del Popolo. Dopo aver girato la piazza, Crowe si è diretto nella centralissima Via del Corso, scorrazzando tra i turisti e i cittadini intenti a fare shopping. Subito dopo, tappa finale alla Fontana di Trevi, dove ha prima ammirato il monumento di Nicola Salvi e Giuseppe Pannini e ha poi gettato, come da tradizione, una monetina nelle acque della fontana, sempre con il sorriso in volto.

Russel Crowe con il monopattino a Roma: il video

Crowe ha deciso di pubblicare sui propri profili social il suo tour in monopattino, scatenando i like e i commenti dei suoi follower, che non si aspettavano di vedere il loro gladiatore preferito trasformarsi in... turista.