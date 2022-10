Project Albino: ha un Suv Toyota, ma lo trasforma in un "mostro" fuoristrada

Toyota , in alcuni precisi mercati, vende il Suv Fortuner , una sorta di Hilux con carrozzeria completa, costruito sulla stessa piattaforma del pick-up. Un possessore di Fortuner, originario delle Filippine , ha però deciso di affidarsi a un customizzatore locale per trasformare il suo Suv in un vero e proprio "mostro" dell'off-road . Il risultato è Project Albino .

Project Albino: i lavori per realizzarlo

Il Fortuner è stato modificato dall'officina Autobot Offroad PH, che ha utilizzato parti di diverse aziende customizer. Project Albino si basa su una Toyota Fortuner GR-S del 2022, anche se il risultato finale ha un aspetto "selvaggio" che nessun allestimento di serie potrebbe mai presentare. La modifica più evidente è il massiccio rialzo delle sospensioni di 152 mm, realizzate dalla Unicorn. In combinazione con i pneumatici Nitto Mud Extreme da 35", montati su cerchi in lega KMC Grenade Crawl da 20", l'altezza da terra è aumentata nettamente.

Le sospensioni aggiornate sono dotate di ammortizzatori a lunga escursione Profender, bracci di controllo superiori Old Man Emu e una barra Panhard Hardrace regolabile nella parte posteriore. L'aspetto off-road è completato da un robusto paraurti anteriore fornito dal tuner australiano Hamer, che ha anche fornito una serie di gradini laterali a scomparsa automatica. Presente anche uno snorkel della TJM, un verricello, un cofano aftermarket e un portapacchi Front Runner.

Motore turbodiesel 2.8 da 201 cv

Il motore turbodiesel da 2,8 litri beneficia di un filtro dell'aria K&N aggiornato, ed eroga 201 cv e 500 Nm di coppia. L'elenco di modifiche include i bloccaggi d'aria ARB, i cuscinetti Yukon, i freni più potenti targati AP Racing e le protezioni sottoscocca ARB. Una nota sportiva è rappresentata dal tubo di scarico in carbonio TRD. Le modifiche degli interni si limitano a un set di sedili Recaro "Cross Sportster" per il conducente e il passeggero anteriore, con rivestimenti rossi e poggiatesta integrati. Ignoto il costo totale della conversione, che però non potrà non piacere agli amanti dell'off-road.

